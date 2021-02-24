Edirne'de barınakta yaşayan

AA

Kentte sokak hayvanları yararına çalışan Bir El Bin Nefes Derneği, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında yaşayan hayvanların sahiplendirilmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı.

Derneğin paylaştığı "Paspas" isimli terrier cinsi köpeğin fotoğraflarını gören oyuncu Gonca Vuslateri köpeği geçici olarak sahiplendi.

İstanbul'a yollanan "Paspas"ın, Vuslateri tarafından veteriner hekimde bakımı yaptırıldı. Vuslateri'nin öncesi ve sonrasıyla paylaştığı "Paspas"ın sevimli fotoğrafları Ergen'in ilgisini çekti.

Paylaşım sonrası Gülben Ergen, Vuslateri'yle iletişime geçerek "Paspas"ı sahiplendi.

- "Gerçekten çok mucizevi bir durum oldu"

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, AA muhabirine, sosyal medyada paylaşımlar yaparak barınaktaki köpeklere sıcak bir yuva bulmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Son paylaşımlarının önce Gonca Vuslateri ardından da Gülben Ergen'in dikkatini çekmesinin kendileri açısından da motive edici olduğunu anlatan Islattı, "Gerçekten çok mucizevi bir durum oldu. Köpeğimiz artık Gülben Ergen ve ailesinin bir parçası olacak. Türkiye'nin tanınmış bir yüzünün bir çocuğu barınaktan sahiplenmiş olması demek insanlara sosyal bir mesaj vermiş olması demek aynı zamanda." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise sahiplendirmeye çok önem verdiklerini dile getirdi.

Vuslateri ve Ergen'i sokak hayvanları yararına yaptıkları örnek çalışmalardan dolayı tebrik eden Tanrıkulu, "Canlarımızın bir mal olmadığını biliyoruz. Asla petshoplardan satın alınmasınlar, isteyenler gelip barınaklardan gelsin sahiplensin." dedi.

- "Gonca" ismini verdi

Sanatçı Gülben Ergen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Vuslateri'ye teşekkür etti.

Köpeğe "Gonca" ismini verdiklerini belirten Ergen, paylaşımında "Evimize hoş geldin Gonca. Aylardır eş, dost, tanıdık kim varsa araştırdım bekledim. Müthiş örnekler ve tekliflere rağmen hayatımda hiç para karşılığında can almadım. Satılmak üzere değil, sevilmek üzere, uzun zamandır üşümüş, biraz da yaralı ve hasarlı bir yürek geldi yuvamıza bugün. Çok istekli bir dörtlüyle bize dahil oldu ve beş kişilik olduk." ifadelerine yer verdi.