Edirne'de bazı köylerde ekili alanları

AA

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin ve Küküler köylerinde dün etkili olan dolu nedeniyle buğday ve kanola ekili alanlarda hasar meydana geldi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemeye göre, Küküler köyünde yaklaşık bin 500 dekar buğday ve 300 dekar kanola, Keramettin köyünde de 2 bin dekar buğday ekili alanda değişen oranlarda hasar tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Keramettin köyüne giderek zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayazıt, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Keramettin köyü muhtarı Erdoğan Uzun'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve durumla ilgili bilgi aldı.