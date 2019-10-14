Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki özel bir TIR parkında TIR sürücüsü F.B. ile eski çalıştığı lojistik firmasının sahipleri M.Ç, K.Ç. ve B.Ç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan B.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan tedavinin ardından gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.