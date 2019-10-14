Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

AA

Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edirne

Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki özel bir TIR parkında TIR sürücüsü F.B. ile eski çalıştığı lojistik firmasının sahipleri M.Ç, K.Ç. ve B.Ç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan B.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan tedavinin ardından gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çanakkale’de 242 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMÇanakkale’de 242 kaçak göçmen yakalandı
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup
GÜNDEMÖğrencilerden Mehmetçik'e mektup
Son dakika önemli görüşme! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
GÜNDEMGenelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM"Bir anda gözüm döndü, bıçakladım"
Anestezi teknikerinin ölümüne ağırlaştırılmış müebbet istemi
GÜNDEMDamardan ilaç vererek öldürdü!
Sınır illerindeki eğitim süreçlerinin takibi için koordinasyon kurulu oluşturuldu
GÜNDEMSınır illerindeki eğitim süreçlerinin takibi için ...
Suriyeli Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
GÜNDEMSuriyeli Abraz aşiretinden harekata destek
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne derseniz deyin vazgeçmeyeceğiz - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Ne derseniz deyin ...
Ayn El Arab sınırındaki köylere girişler yasaklandı
GÜNDEMSınır köylerine girişler yasaklandı
Tutuklanan yüz nakilli Recep Sert soruşturmasına gizlilik kararı
GÜNDEMYüz nakilli Recep Sert için gizlilik kararı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X