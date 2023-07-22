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        Haberler Gündem Edirne'de büyük orman yangını: Müdahaleler 6 saattir sürüyor

        Edirne'de orman yangını: Müdahaleler 6 saattir sürüyor

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı birbirine yakın 3 köyde aniden başlayan orman yangınına 6 saattir aralıksız havadan ve karadan müdahale sürüyor

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 22:02
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        Edirne'deki yangına müdahale ediliyor
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        Bugün saat 15:30 sularında Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayıldı.

        Rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 tane lastikli dozer ve çevre Belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yoğun şekilde müdahale ediliyor.

        Yapılan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alınmış olan yangında yer yer soğutma çalışmalarına da başlandı.

        Köy halkından Özenç Tan, yangından haber oldukları gibi hemen olay yerine gidip traktörler ile yangını söndürmek için mücadele ettiklerini anlattı. Kısa sürede büyüyen alevlerin traktörlerin lastiklerini yaktığını ifade eden Tan, en büyük sorunum ormanın içinde yol olmaması olduğunu vurguladı.

        Bir başka köy halkı Sadri Postacı da yangını söndürmek için traktörü ile müdahale etti esnada traktörünün alevlere teslim olduğunu söyledi.

        Köy sakinlerinden Hasan Sevinç, müdahale etmedikleri takdirde yangının köylerine sıçrayacağını ifade ederek, “Uçak helikopter ve itfaiye ekipleri ve komşu köylerde bulunan maden ocaklarında bulunan iş makineleri ile ormanın içine girilmesi için çalışmalar yapılıyor orman yaklaşık 2 bin dönüm“ ifadelerini kullandı.

        #edirne
        #orman yangını
        #haberler
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