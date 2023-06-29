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Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

Kurban Bayramı tatilinde Edirne'yi gezmeye gelen turistler, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tatmak için sıraya girdi

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AA
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Kentin simge eseri Selimiye Camisi'yle tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistler, ardından tava ciğercilere geldi.
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Ciğercilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, AA muhabirine, bayramın bereketiyle geldiğini söyledi.
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Başta İstanbul çevre illerden olmak üzere çok sayıda turistin kenti ziyaret ettiğini dile getiren Dinar, "Bayramın ikinci günüyle kentte hareketlilik arttı. Kente gelenler önce Selimiye ve diğer noktaları geziyor. Daha sonra karnı acıkan misafirlerimiz ciğercilere hücum ediyor. Edirne gastronomisinde ciğer olmazsa olmaz bir yiyecek. Edirne'ye gelip ciğer yememek olmaz." dedi.
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Dinar, bayramın üçüncü ve dördüncü günü de yoğunluk beklediklerini dile getirdi.
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Ailesiyle İstanbul'dan gelen Sinem Üner Yanılmaz da Edirne'nin tarihi ve lezzetli yemekleriyle ön plana çıktığını belirtti.
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Günübirlik Edirne'ye geldiklerini aktaran Yanılmaz, "Edirne çok güzel. Beklediğimizden daha kalabalık. Tava ciğeri çok seviyoruz. Ciğer yemek için sıraya girdik." ifadelerini kullandı.
  • Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

    Bursa'dan gelen Ozan Kılıç ise tava ciğerinin kuyrukta beklemeye değecek bir lezzeti olduğunu kaydetti.

     

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