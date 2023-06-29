Başta İstanbul çevre illerden olmak üzere çok sayıda turistin kenti ziyaret ettiğini dile getiren Dinar, "Bayramın ikinci günüyle kentte hareketlilik arttı. Kente gelenler önce Selimiye ve diğer noktaları geziyor. Daha sonra karnı acıkan misafirlerimiz ciğercilere hücum ediyor. Edirne gastronomisinde ciğer olmazsa olmaz bir yiyecek. Edirne'ye gelip ciğer yememek olmaz." dedi.