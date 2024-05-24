Edirne'de dini nikahlı eşiyle tartışıp evini ateşe verdi, ağır yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde A.D. (39), dini nikahlı eşi Z.E. (30) ile tartışıp, yaşadıkları evi benzin dökerek ateşe verdi. Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan A.D. ve dumandan etkilenen Z.E. hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Yediyüzevler Caddesi, Yediyüzevler Konutları 16/D bloktaki 4 katlı apartmanın 1’inci katta bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre A.D., dini nikahlı eşi Z.E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, EVİ ATEŞE VERDİ Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., oturma odasına benzin dökerek evi ateşe verdi. Çıkan yangından eşi evden kaçarak kurtulurken, A.D. ise alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. A.D., itfaiye ekiplerince yanan evden çıkartıldı. Vücudunda 2’nci derece yanık oluşan ve hayati tehlikesi bulunan A.D. ile dumandan etkilenen Z.E., sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. REKLAM