Edirne'de erkek cansız bedeni bulundu

DHA

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sulama kanalı yakınlarında erkek cansız bedeni bulundu.

Subaşı beldesindeki Meriç Nehri sulama kanalı mevkiine giden avcılar, yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince cansız beden üzerinde yapılan incelemede kimlik bulunamadı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 30-35 yaşlarında bir kaçak göçmene ait olabileceği değerlendirildi. Cansız beden, savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.