Edirne'de fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Edirne'de meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ağaçlar devrilirken, sınır kapısına giden yol kapandı. Kuvvetli rüzgarın çatıları uçurduğu kentte bir kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı uyarı' ile ikaz ettiği Edirne'de fırtına etkisini göstermeye başladı.

Kentte güney yönden esen kuvvetli rüzgar saatteki hızını zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esti.

Bir anda etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi. Etrafı kasıp kavuran fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, park halindeki arabalarda hasar meydana geldi.

ÇATI ÇATININ ÜSTÜNE UÇTU: 1 YARALI

Kuyumcu Bayırı Sokak'taki müstakil bir evin çatısına yanındaki yüksek katlı binanın çatısı uçtu. Üzerine düşen çatı nedeniyle müstakil evin çatısı çöktü.

Bu sırada evde bulunan Zeliha Yolalmaz yaralandı.

Başından yaralanan Yolalmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Ümit Yolalmaz, yaptığı açıklamada evlerinin üzerine çatı düşmesi nedeniyle annesinin yaralandığını anlattı.

SINIR KAPISINA GİDEN YOL KAPANDI

Pazarkule Sınır Kapısı'na da ulaşımın sağlandığı Lozan Caddesi'ne devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.

Ancak polis ekipleri rüzgarın şiddetinin dinene kadar etrafı ağaçlarla kaplı Lozan Caddesi'nde trafik akışını durdurdu.

Polis ekipleri çatı uçan alanları güvenlik şeridine aldı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli rüzgarın gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

ARAÇLAR ÇAMURLA KAPLANDI

Edirne'nin merkezinde etkili olan fırtınanın ardından İpsala ilçesinde de çamur yağışı etkili oluyor. 2 gün boyunca esen rüzgar, Kuzey Afrika’dan taşıdığı tozu İpsala ilçesi üzerine bıraktı. Yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşarken park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koştu.

Öte yandan, Tekirdağ merkezde de etkili olan çamur yağışı sebebiyle araçlar çamurla kaplanmıştı.