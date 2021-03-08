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Edirne'de il müdürleri kentin en yaşlı kadını Safiye teyzenin Kadınlar Günü'nü kutladı

Edirne'de, nüfus kayıtlarına göre kentin en yaşlı kadını olan 106 yaşındaki Safiye Pehlivan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çiçeklerle kutlandı.

Edirne'de il müdürleri kentin en yaşlı kadını Safiye teyzenin Kadınlar Günü'nü kutladı
AA

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal ve AFAD İl Müdürü Ali Altındal, Şükrüpaşa Mahallesi'nde kızı Nebahat Aras ile yaşayan 1915 doğumlu Pehlivan'ı ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek takdim etti.

Pehlivan'a, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp tarafından gönderilen hediye de sunuldu.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bal, yaptığı açıklamada, Pehlivan'ı ziyaret ederek tüm kadınlar adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Pehlivan'ın nüfus cüzdanının eski olduğunu tespit ettiklerini belirten Bal, kimlik kartını yenileyeceklerini ifade etti.

Görevlilerce yeni kimlik kartı için parmak izi alınan ve vesikalık fotoğrafı çekilen Pehlivan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

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