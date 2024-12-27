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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de kaçak içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Edirne'de 1560 litre kaçak içki ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonda 1560 litre kaçak içki ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:55
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        Edirne'de kaçak içki ele geçirildi
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak alkol sürmeye çalışan şüphelilere yönelik denetimlerini arttırdı.

        Ekipler, bu kapsamda Uzunköprü ilçesine bağlı Sazlımalkoç köyünde şüpheli H.Y.T.'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, kaçak üretilen 1560 litre şarap ile 50 şişelenmiş şarap, 1500 şişe kapağı, 500 şişe mantarı, 2 şişe mantarlama makinesi ve şarap süzme pompası ele geçirildi.

        Şüpheli H.Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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