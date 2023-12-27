Edirne'de kaçan alkollü sürücü polis aracına çarpınca yakalandı
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, polis aracına çarptıktan sonra yakalandı
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, ardından polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.
KOVALAMACA YAŞANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili kent girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
AA'nın haberine göre, takibe alınan aracın sürücüsü, kent merkezinde trafik ışıklarında ekiplerden geri giderek kaçmaya çalışırken kendisini takip eden sivil polis aracına çarptı.
GÖZALTINA ALINDI
Kazada yaralanan olmadı, sürücü M.G. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.