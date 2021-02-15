Burası da eski çöplük mevkii. Burada da yaşayan sokak canlarımızı unutmadık, güvercinlerimizi besledik. Biz diyoruz ki bütün şehri ve dünyayı, bütün canlılarla paylaşıyoruz. Bütün canların yaşam haklarına sonuna kadar destek çıkıyoruz. Bu anlamda da karda ve kışta bu sokak canlarımızı da unutmadık" dedi.