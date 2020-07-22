Edirne'de koronavirüs salgını

AA

Salgın dolayısıyla akıllı telefon üzerinden yapılan satışları artan Pakarda, kurban pazarlığını da mesajlaşarak yapıyor.

Pakarda, anlaşmanın ardından kurbanlıkları kına ile işaretledikten sonra hayvanlara bayrama kadar Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde bakmaya devam ediyor.

Pakarda, gazetecilere, Kovid-19 nedeniyle mobil satışlara olan talebin geçen yıllara göre arttığını söyledi.

Müşterileriyle arasında kurdukları güven sayesinde mobil satışların geliştiğini dile getiren Pakarda, "Birçok müşterimiz çiftliğe gelmeden kurbanlığını satın alıyor. Biz müşterimize hayvanın fotoğraflarını yolluyoruz aynı şekilde yine görüntülü arama yaparak tüm anlaşmayı WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Salgın dolayısıyla gerekli önlemleri aldık." ifadesini kullandı

Pakarda, kurban kesimi gerçekleştirilirken vekaleti de telefon üzerinden aldıklarını anlattı.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilogramına göre 1300- 2500 lira olduğunu belirtti.