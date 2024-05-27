Motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın öldü
Edirne'de motosiklet yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Atatürk Bulvarı'nda Yusuf G'nin kullandığı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nesrin G'ye (70) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Nesrin G. ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Nesrin G. kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün de tedavisine kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediliyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.