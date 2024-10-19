Edirne'de motosikletinden düşüp otomobilin altında kalan sürücü öldü
Edirne'de seyir halindeki motosikletinden düşerek karşı yönden gelen otomobilin altına giren 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği motordan seyir halindeyken düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altına giren Sertan Yüksel (23), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; kaza dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Sertan Yüksel, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yola savruldu.
MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ
Cadde üzerinde sürüklenen Yüksel, bu sırada karşı yönden gelen K.D. yönetimindeki otomobilin altına girdi. Kazayı görenlerin ihbari üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, motosiklet sürücüsü Sertan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ise yolda trafiği kontrollü olarak sağladı. Otomobil sürücüsü K.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.