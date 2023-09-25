Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Enez istikametinden Keşan istikametine giden hafif ticari araç ile otomobil, Abdürrahim köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Ö., S.K., Z.K. ve M.Ö. ile hafif ticari araçta bulunan R.S. ve S.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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