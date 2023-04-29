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Edirne'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Edirne'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı

Edirne'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
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DHA

Edirne'de aynı istikamette ilerleyen üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü İrfan Atasoy (50) yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü bölgeden kaçtı.

DHA'nın haberine göre kaza, Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı karayolunun Yenikadın köyü yakınlarında meydana geldi.

Kapıkule'den Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile İrfan Atasoy'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Kazada motosiklet sürücüsü Atasoy, ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Atasoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, otomobile arkadan çarpan kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan otomobil, motosiklet ve kamyonet çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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