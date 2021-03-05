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Edirne'de park ve mesire alanlarındaki çok sayıdaki bank kaldırıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki park ve mesire alanlarındaki çok sayıda bank kaldırıldı. Ekipler bankları traktör römorklarına yükleyerek götürdü. Bazı vatandaşlar parkta sosyal mesafe kuralına uymayan gençlere tepki gösterdi. Kent Ormanı'nın da tedbirler kapsamında kapatılacağı belirtildi

Edirne'de park ve mesire alanlarına korona ayarı
AA

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki park ve mesire alanlarındaki çok sayıda bank kaldırıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parklarına giden belediye ekipleri, bu alanlarda vatandaşları uyararak oturdukları banktan kaldırdı. Ekipler bankları traktör römorklarına yükleyerek götürdü. Bazı vatandaşlar parkta sosyal mesafe kuralına uymayan gençlere tepki gösterdi.

Kent sakinlerinden Ahmet Bal, gazetecilere, gençleri eleştirerek, "Parklarda sosyal mesafe kuralına hiç uymuyorlar. Gençlerin daha fazla uyması lazım. Ben 63 yaşındayım evde bile kurala uyuyorum" dedi. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise Edirne'nin "yüksek riskli iller" arasında kırmızı kategoriye girdiğini söyledi. Bu nedenle kentte tedbirleri artırdıklarını belirten Tanrıkulu, "Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla vatandaşların yoğun olarak oturduğu park, bahçe ve mesire alanlarındaki aparatları, oturma guruplarını ve bankları kaldırıyoruz" diye konuştu.

Son aylarda evlerde bulaşma riskinin arttığına işaret eden Tanrıkulu, "Ev kadınlarımızda pozitif vaka sayısı çok arttı. Komşuluk ilişkilerimizi bir süre donduralım, misafirliğe gitmeyelim. Eğer kırmızıdan maviye geçemezsek, hasta olanlarımız, ölenlerimiz artabilir, esnafımız zor duruma düşebilir" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, Kent Ormanı'nın da tedbirler kapsamında kapatılacağını kaydetti.

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