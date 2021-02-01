AA

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle pek çok bölgede su birikintileri oluştu, araçlar suyla dolan yollarda ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Enez-İpsala kara yolu aşırı yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, kara yolunda inceleme yaptı.

Göktaş, AA muhabirine, şiddetli yağışın bölgede etkili olduğunu belirterek, "Sağanaktan dolayı Enez-İpsala kara yolunu trafiğe bir süre kapattık. Trafik açısından sakınca oluştuğundan tedbir aldık. Yağış normale dönünce tekrar açacağız." diye konuştu.