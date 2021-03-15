Edirne'de sağlık çalışanları pandemi kurullarına uymanın önemini vurguladı

AA

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çelenk sunumuyla başlayan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Prof. Dr. Demir, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede canla başla çalıştığını ifade etti.

Demir, salgının her evresinde sağlık çalışanlarının büyük bir yükü omuzladığını dile getirerek, "Sağlık çalışanları bu savaşı kazanarak ülkemize en büyük katkıyı vereceklerdir." dedi.

- "Özveri bekliyoruz"

Salgınla mücadelede vatandaşlardan özveri beklediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Böylelikle sağlık ordusunu korumuş olacak. En önemli hususlardan biri de bu savaşı veren sağlık çalışanlarına özveriyle davranmak. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulamamak. Bu kadar özveriyle çalışan, insanları iyileştiren, ülkenin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan sağlık ordusuna yönelik şiddetin bir an önce engellenmesi gerekiyor."

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede büyük başarılar elde ettiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Tüm hekimlerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız hastalarımızın şifaya kavuşmaları, daha iyi bakılmaları, daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için ellerinden geleni yapmaktalar ve bunu yaparken aylarca ailesini görmeyen sağlık çalışanlarımız var." diye konuştu.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun da salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının en ön safta yer aldığını kaydetti.