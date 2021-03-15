Edirne'de sağlık çalışanları pandemi kurullarına uymanın önemini vurguladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Edirne'de sağlık çalışanları pandemi kurullarına uymanın önemini vurguladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak "sağlık ordusunu" korumaları gerektiğini söyledi.

Edirne'de sağlık çalışanları pandemi kurullarına uymanın önemini vurguladı
AA

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çelenk sunumuyla başlayan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Prof. Dr. Demir, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede canla başla çalıştığını ifade etti.

Demir, salgının her evresinde sağlık çalışanlarının büyük bir yükü omuzladığını dile getirerek, "Sağlık çalışanları bu savaşı kazanarak ülkemize en büyük katkıyı vereceklerdir." dedi.

- "Özveri bekliyoruz"

Salgınla mücadelede vatandaşlardan özveri beklediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Böylelikle sağlık ordusunu korumuş olacak. En önemli hususlardan biri de bu savaşı veren sağlık çalışanlarına özveriyle davranmak. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulamamak. Bu kadar özveriyle çalışan, insanları iyileştiren, ülkenin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan sağlık ordusuna yönelik şiddetin bir an önce engellenmesi gerekiyor."

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede büyük başarılar elde ettiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Tüm hekimlerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız hastalarımızın şifaya kavuşmaları, daha iyi bakılmaları, daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için ellerinden geleni yapmaktalar ve bunu yaparken aylarca ailesini görmeyen sağlık çalışanlarımız var." diye konuştu.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun da salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının en ön safta yer aldığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME