Edirne'de şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti.İl Müdürü Bilgin Özbaş ve beraberindeki heyet, il merkezindeki 23 şehit annesi ve 7 şehit eşini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.Çiçek taktim edilen annelere, Edirne Valiliğince hazırlatılan koronavirüs hijyen kiti de armağan edildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Gününü kutladığını söyledi.Vatan, bayrak ve millet için canını feda eden aziz şehitlerin anne ve eşlerini Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda ziyaret ettiklerini belirten Özbaş, "Onlara ufak hediyeler vererek anneler gününü kutluyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını nedeniyle şehit annelerimizin, yakınlarının bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Onlar bizim başımızın tacı, ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İhtiyaçlarını karşılamak yaşadığımız süreçte bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.- "Düşünülmek, hatırlanmak yeter"Özbaş, 2011 yılında Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik düzenlenen hain saldırıda eşi Dilay Turan Kerman ile birlikte şehit düşen Komiser Cem Kerman'ın annesi Gülsen Kerman'ı da ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kerman, "Çok teşekkür ederim. Düşünülmek, hatırlanmak yeter. Bugün oğlumun bütün arkadaşları beni arar." dedi.