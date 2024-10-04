Cadde esnafından Betül Genişkol, Edirne'nin bir miras şehir olduğunu söyledi. Genişkol, Saraçlar'ın da bu mirasın önemli alanlarından biri olduğunu ifade etti. Caddedeki karmaşıklığın ortadan kaldırılması açısından çalışmaların yerinde olduğunu ifade eden Genişkol, "Güzel binalar üzerindeki çirkin tabelalar kaldırılıp daha güzelleri geldiğinde bu cadde insanları daha cezbedecektir" dedi.