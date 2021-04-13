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Edirne'de Sıfır Atık Projesi'ne destek için kamu kurumlarında çöpler ayrıştırılarak toplanacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentteki tüm kamu kurumlarında Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla çöplerin ayrıştırılarak toplanacağını bildirdi.

Edirne'de Sıfır Atık Projesi'ne destek için kamu kurumlarında çöpler ayrıştırılarak toplanacak
AA

Canalp, valilik bahçesinde "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin düzenlenen törende, dünyada atıkların bertarafıyla ilgili iki temel yaklaşım olduğunu söyledi.

Bu yaklaşımların, kaynakta ayrıştırma ve belli tesislerde atık bertarafının yapılması olduğunu belirten Canalp, Edirne ve ilçelerinde atıkların bertarafıyla ilgili güzel çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Edirne'de atıkların elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü aktaran Canalp, "Kısa zamanda Uzunköprü merkezli olmak üzere Edirne Katı Atık Bertaraf sistemini de faaliyete geçirmek suretiyle Edirne'nin tamamında katı atık bertarafıyla ilgili işlemleri arzu edilen düzeyde gerçekleştirme imkanı sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi'nin 2017'de başlatıldığını hatırlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Bölge müdürlüklerimizin, il müdürlüklerimizin, ilçe müdürlüklerimizin tamamında ve kaymakamlıklarımızın tamamını kapsayacak şekilde sıfır atık için 4 bin 50 atık ayrıştırma kutusunu ve bu kutulardan elde etmiş olduğumuz ayrıştırılmış çöpleri koyacağımız 702 konteyneri faaliyete geçirmiş oluyoruz. Toplamda 357 kamu kurumuna aynı zamanda temel belge sertifikasını da vermek suretiyle bu işin mekanizmasını belli çerçeveye oturtuyoruz."

Canalp, kamudan başlayıp sıfır atığa yerleşik kurumsal bir çözüm önermeyi hedeflediklerini belirterek, bunu özel sektöre de yaymayı istediklerini dile getirdi.

Konuşmasının ardından Canalp, kurum müdürlerine sertifikalarını verdi.

Törene katılanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bez torba hediye edildi.

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