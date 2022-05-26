Şimdi de fatura tuzağı mı? Şüphe uyandıran çağrı

Silahla kayınpederinin evini bastı, tekme tokat dövüldü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Özgür Civanım'ın ismi öğrenilemeyen eşi, çıkan tartışmanın ardından bir süre önce evi terk edip babası Mehmet Özdemir´in evine gitti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Özgür Civanım, bugün babası Mehmet Civanım ile birlikte yanlarına aldıkları av tüfeğiyle aynı mahallede oturan kayınpederinin evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Civanım, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİLER

DHA'nın haberine göre; olayda şans eseri yaralanan olmazken, Özdemir'in yakınları ve komşuları Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydan dayağı yiyen baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.

Yaralı baba-oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı.