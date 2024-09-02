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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de silahlı kavga: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Edirne'de silahlı kavga: 2 yaralı

        Edirne'de iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:21 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:21
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        Edirne'de silahlı kavga: 2 yaralı
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        Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Göl Çıkmazı Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Z. darp sonucu, E.V. ise silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgada kullanılan silahı olay yeri yakınında ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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        #Son dakika haberler
        #edirne
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