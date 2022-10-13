Edirne'de su borusu patladı, asfaltta göçük oluştu 0:00 / 0:00

İHA

Edirne'de ana su borusunda meydana gelen patlak sebebiyle asfaltta göçük oluştu. Metrelerce derinliği dolduran içme suyu, 10 saatten fazla cadde boyunca aktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. İHA'nın haberine göre; boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde çukur oluştu.

Çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı. Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek müdahale etti.