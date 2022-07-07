Edirne'de taciz iddiasına tutuklama! 0:00 / 0:00

İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 12 gün arayla 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran Perşembe günü gelen taciz ihbarı üzerine gittikleri İnönü Caddesi'nde A.B. isimli kız öğrencinin ifadesine başvurdu. Kız öğrencinin tanımadığı bir kişinin kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. 5 Temmuz Salı günü M.Ç. isimli başka bir kız öğrenci tarafından da bir taciz ihbarı yapılması üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, her iki olayda da tacizcinin aynı kişi olduğunu tespit etti.

POLİS ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, her iki olayda da kız öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsın Barış Kaya (30) olduğunu tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, nöbetçi savcılıktan aldıkları yakalama kararı üzerine şüphelinin önce iş yerine, ardından ikamet adresine gerçekleştirdikleri baskın neticesinde şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İlk taciz ihbarını yapan A.B. isimli kız öğrencinin emniyete götürülen zanlıyı teşhis etmesi üzerine sorguya alınan Barış Kaya, taciz iddialarını kabul ederek suçunu itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.