Edirne'de tarihi camiler cuma namazına hazırlanıyor

AA

Camilerin ibadete açılma kararının ardından Edirne Belediyesi, tüm camilerde dezenfeksiyon çalışmasına başladı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde başlatılan dezenfeksiyon çalışması, diğer tarihi camilerle devam etti.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, çalışmalara kentin "tacı" olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nden başladıklarını söyledi.

Cuma namazı için hazırlanan tarihi camilerin dezenfekte edildiğini anlatan Tanrıkulu, sadece kent merkezinde değil, köylerde de aynı çalışmanın yapıldığını dile getirdi.

Normalleşmeyle birlikte önlemleri de artırdıklarını belirten Tanrıkulu, "Selimiye Camisi de cuma namazı kılınacak camiler arasında. Cuma namazı öncesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla müftülük görevlisi arkadaşlarımız ile bantlar çekiyoruz." dedi.

Edirne'de cuma namazının kılınacağı camiler şunlar:

"II.Beyazıt, Beylerbeyi, Darülhadis, Fatih, Gazimihal, Hacı İlbey, Hacılarezanı, Hasan Sezai Dergahı, Hoca Ahmet Yesevi, HZ. Mevlana, Kapıkule Fatih Sultan, Karaağaç Yeni, Lalaşahinpaşa, Lari Çelebi, Muradiye, Sanayi, Selimiye, Sitti Sultan, Süle Çelebi, Şeyh Çelebi, Tarım Açık Cezaevi, Taşlık, Üçşerefeli, Yavuz Selim, Yeşilce ve Yıldırım Beyazıt camileri ile Trakya Üniversitesi Mescidi."