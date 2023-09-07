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        Haberler Gündem Edirne'de tarlaya giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Edirne'de tarlaya giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya girip takla atan atan otomobilin 47 yaşındaki sürücüsü Kemal Avcı yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:51
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        Tarlaya giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, öğle saatlerinde Keşan- İpsala karayolu üzerindeki Yeniceçiftlik köyü yakınlarında meydana geldi.

        İpsala´dan, Keşan yönüne gitmekte olan Kemal Avcı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına girerek, takla attı. Kazada, sürücü Avcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nedret Demirci (41) ve Mustafa Ilıkçiman (41), yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Kemal Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Avcı´nın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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