Edirne'de taş ocağı projesi iptal edildi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy sınırları içerisine DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisi projesi, Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüş belirtmesi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırıldı.

Proje kapsamında yapılan inceleme sonucunda; 227 bin 313.95 metrekarelik proje alanının Orman Kanunu'na tabi orman arazisine denk geldiği ve alanın tamamının endüstriyel plantasyon ağaçlandırma sahası içinde bulunduğu tespit edildi.

REKLAM

3 KAPALI VERİMLİ ORMANLIK BÖLGE BULUNUYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, alanda 3 kapalı verimli ormanlık bölge olduğu ve Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca bu tür alanlarda izne tabi faaliyetlere izin verilmesinin uygun görülmediği belirtildi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, alınan kararı resmi yazı ile duyurdu.

Şube Müdürü Sezen Dursun ve İl Müdür Yardımcısı Mert Sümer'in imzasıyla onaylanan belgede, ÇED sürecinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğü ve projenin ÇED sürecinin Orman Genel Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü nedeniyle sonlandırıldığı açıklandı.