Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 1'i terör örgütü üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin verdiği ifade sonrası düzenlenen fuhuş operasyonunda ise Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 11 kadını yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesinde park halindeki araçta oturan 2 kişinin GBT'sini kontrol etti.

Yapılan kontrol sonrası şüphelilerin "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.Y ile "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamak" suçundan kaydı olan B.K. oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Y, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

- Fuhuş operasyonu

Şüpheli B.K'nın verdiği ifadeden yola çıkan polis ekipleri, ilçede bir çok adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonlarda Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 11 kadını yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan 1'i serbest bırakıldı, diğerleri Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.