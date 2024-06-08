Edirne'de TIR'da düzensiz göçmenler yakalandı İpsala Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında park halindeki bir TIR'ın dorsesinde hareketlilik fark eden başka bir TIR'ın sürücüsü durumu polise bildirdi. Ekipler, TIR'ın dorsesinde yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti

Anadolu Ajansı Giriş: 08.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:20 facebook

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