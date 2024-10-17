Edirne'de Tunca Nehri kenarında cansız erkek bedeni bulundu
Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda cansız erkek bedeni bulundu
Saraçhane Köprüsü yakınlarındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cansız bedende yapılan ilk incelemede kesici alet yaraları belirlendi.
Cansız beden otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.