Edirne'de üretime açılan hazine arazileri çiftçiye ek gelir kapısı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Edirne'de üretime açılan hazine arazileri çiftçiye ek gelir kapısı oldu

Edirne'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üretimi desteklemek amacıyla ağaçlandırmada kullanılmak üzere kiraya verilen hazine arazileri çiftçiye ek gelir kapısı oldu.

Edirne'de üretime açılan hazine arazileri çiftçiye ek gelir kapısı oldu
AA

Bölgede genellikle ayçiçeği, buğday ve mısır gibi tarım ürünleri yetiştiren çiftçiler, ceviz üretimiyle de gelir elde ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine, hazine taşınmazlarının düşük bedelle kiraya verildiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu belirten Öztürk, "Ülkemizin çölleşmemesini, arazi ve toprak yapısının bozulmamasını, gelecek nesillerin sağlıklı ve güzel ortamda yaşamasını, çevreyi koruyarak ekonomiye katkı sağlamayı istiyorsak ağaçlandırma yöntemiyle hazine arazilerimizin kiraya verilmesi çok önemli bir konudur. Hazine arazilerimizi yeşil, yaşanabilir bir çevre için vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın uygun gördüğü arazilerin kiraya verildiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hazine taşınmazlarımızı belli sınıf ağaçlar için kiraya veriyoruz. Badem, ceviz, Antep fıstığı, kavak, köknar ve ladin benzeri türler için kiralıyoruz ancak armut, incir, elma ve şeftali gibi meyve türü ağaçlarımız için kiraya veremiyoruz. Başvuranlarda öncelik sıralaması var. Köyde yaşayan ve köy nüfusuna kayıtlı olanlar birinci önceliğe sahip. Köyde yaşamayan ama köy nüfusuna kayıtlı olanlar ikinci, köy nüfusuna kayıtlı olmayan ancak köyde yaşayan vatandaşlar da üçüncü sıradadır."

Öztürk, kiraya verilen arazide 10 yıl süresince ağaçlandırma yapılabildiğini dile getirdi.

- "Köylümüze güzel bir gelir oldu"

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü de yıllarca boş duran arazileri devletin desteğiyle ceviz üretimi için kullandıklarına işaret ederek, "Gelecek günlerde daha iyi verim alacağız. Ağaç başı 20 kilogram ceviz alıyoruz. Her hanede 50-60 ağaç fidanı var. Köylümüze güzel bir gelir oldu." dedi.

Ceviz yetiştiricisi Mustafa Elliçi ise "Bu yıl cevizin kilosunu kabuklu olarak 25 liradan, ceviz içi olarak 40 liradan sattık. Köyümüzün büyük bir kısmı cevizle ilgileniyor. Su problemimiz de çözülürse daha da fazla verim alabiliriz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME