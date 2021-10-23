Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta H.T. ve C.T'ye ait evde arama yaptı.

Arama sırasında evdekiler, polis ekiplerine bıçak ve silahla tehdit ederek mukavemette bulundu. AA'nın haberine göre; ekipler H.T, C.T. ve T.B'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bir kurusıkı ve bir namlusu açılmış tabanca, bir bıçak, 29 av tüfeği fişeği, 11 folyo kağıdına sarılı 4,60 gram metamfetamin, 11,73 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.