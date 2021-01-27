Edirne'de vatandaşlar kar top oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı

AA

Kar yağışı kentte etkili oluyor. Park halindeki araçların üzerleri ve şehir içindeki bazı güzergahlar karla kapladı. Polis ve belediye ekipleri caddelerde önlem aldı.

Kentin simgelerinden Selimiye Camisi ve tarihi eserler kar yağışıyla görsel güzellik sundu.

Vatandaşlar evlerinin çevresinde ve yakınındaki parklara çıkarak kar topu oynadı.

Vakıf Süleymanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri kar yağışını beklediklerini söyledi. Evinin yakınındaki parka çıktığını belirten Süleymanlı, kar yağışının herkesi sevindirdiğini getirdi.

Canberk Hızlı da beklenen kar yağışının uzun süre sonra Edirne'ye geldiğini belirterek, "Küresel ısınmadan dolayı mevsimler yer değiştirdi. İnşallah doğamız düzelir ve her mevsimi zamanında yaşarız." dedi.