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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de yolcu treni, beton pompası aracına çarptı | Son dakika haberleri

        Edirne'de yolcu treni, beton pompası aracına çarptı

        Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilmiş halde bırakılan beton pompası aracına çaptı. Araç, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazada yaralanan olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 06:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 07:27
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        Yolcu treni, beton pompası aracına çarptı
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        Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

        İstanbul-Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan beton pompası aracına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

        Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü. Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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        #edirne
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