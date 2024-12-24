Edirne'deki stadyumunun yerine kent meydanı

Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaş buluşmaları kapsamında Fatih Mahallesi sakinleriyle kafede bir araya geldi.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sezer, şehir merkezindeki 25 Kasım Stadyumu'nun yıkılacağını ifade etti.

Stadyumun yerine Edirne'ye yakışacak bir şehir meydanı yapılacağını belirten Sezer, "Stadyumun yıkım ihalesi yapıldı. Oranın şehir meydanı olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. İnşallah orayı şehir meydanı haline getireceğiz. O alanda çok güzel etkinlik alanları olacak" dedi.