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        Haberler Gündem Güncel Edirne'deki stadyumunun yerine kent meydanı | Son dakika haberleri

        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu'nun yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi. Vali Sezer, "Stadyumun yıkım ihalesi yapıldı. O alanda çok güzel etkinlik alanları olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:38
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        Edirne'deki stadyumunun yerine kent meydanı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaş buluşmaları kapsamında Fatih Mahallesi sakinleriyle kafede bir araya geldi.

        Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sezer, şehir merkezindeki 25 Kasım Stadyumu'nun yıkılacağını ifade etti.

        Stadyumun yerine Edirne'ye yakışacak bir şehir meydanı yapılacağını belirten Sezer, "Stadyumun yıkım ihalesi yapıldı. Oranın şehir meydanı olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. İnşallah orayı şehir meydanı haline getireceğiz. O alanda çok güzel etkinlik alanları olacak" dedi.

        1950'li yıllarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre 3 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum uzun yıllar futbol müsabakaları, törenler ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Nesine 3. Lig'de mücadele eden Edirnespor, geçen sezona kadar maçlarını stadyumda oynadı. Kulüp, yıkım kararının alınmasının ardından maçlarını Tuncaspor Tesisleri'nde oynamaya başladı.

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