Edirne'deki tarihi Balon Hangarı restore edilecek

"DÜNYANIN EN ESKİ MUHARİP BALON HANGARI"

Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanı Kutalmış Bayraktar da hangarın Türk havacılık tarihi açısından önemli bir yapı olduğunu söyledi. Hangarla ilgili bilimsel çalışmalar yaptığını belirten Bayraktar, "Bu yapı dünyanın en eski muharip balon hangarıdır. Dünyada daha eski yıllarda yapılmış balon hangarları mevcut ancak bunların hiçbiri doğrudan savaş için yapılmamıştır. Konumlandırılışı tamamen Balkan Savaşları'nın askeri manevrası içindir" diye konuştu.