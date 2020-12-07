Sokağa çıkış kısıtlaması kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin pek çok noktasında uygulama gerçekleştirdi.Tunca Köprüsü girişinde bir cip, denetim yapan bekçilerin "dur" ikazına uymadı, Meriç Köprüsü'nü de geçtikten sonra Karaağaç Mahallesine doğru kaçtı.Kaçan sürücü, polis ekiplerince Bosnaköy köyü yolunda durduruldu.Sürücü D.Ö'ye, "kısıtlama ihlali, dur ikazına uymamak ve ehliyetini yanında bulundurmamak" suçlarından 3 bin 726 lira para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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