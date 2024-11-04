Feci olay! Metehan bebek sineklik kurbanı!
Edirne'de, 5'inci kattaki evin penceresindeki sinekliğin açılmasıyla 15 metre yükseklikten beton zemine düşen 2 yaşındaki Metehan bebek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ailesi gözyaşına boğuldu
Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 2 yaşındaki bebek Metehan Gürtunca, penceredeki sinekliği açılmasıyla yere düştü.
15 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
2 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Metehan'ın cenazesi, Edirne Fatih Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığına defnedildi.