Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından A.Ö., E.K., S.B. ve A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-06 11:45:51



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