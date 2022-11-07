Yunanistan´a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.A., A.E. ve Ö.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi B.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-11-07 13:28:57
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