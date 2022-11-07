Edirne merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2´si tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütünün 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanı da bulunan A.D., C.Ö., E.Y. ve M.Y. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi´ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. ve E.Y. tutuklandı, örgütle ilgili bilgiler veren C.Ö. ve M.Y. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-11-07 15:49:52
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