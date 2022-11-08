Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 terör örgütü şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan B.A., A.E. ve Ö.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. ile Ö.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi B.S. de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.S., savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-11-08 12:29:15
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