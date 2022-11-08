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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı (2)

DHA

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı (2)


3 TERÖR ŞÜPHELİSİNE GÖZALTI
Edirne'de güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen C.D. ve A.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan arandığı belirlendi.
Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda ise yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-11-08 12:39:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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