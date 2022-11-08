Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü

DHA

Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır bölgesinde, Bulgaristan'a kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenler ile ülke sınır görevlileri arasındaki çatışmada Bulgar polisi Petır Bicvarov (30), açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile görüştüğünü belirterek, "Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafın beraber çalışması konusunda mutabık kaldık" dedi. 
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki Küçünlü köyünün karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınır kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir grup göçmen, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Kaçak göçmenler, kendilerini fark eden sınır görevlilerine ateş açtı. Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Bıçvarov, hayatını kaybetti. Bulgar görevlilerin de göçmenlere ateş açtığı iddia edilirken, kaçakların yakalanamadığı belirtildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, ülke basınına yaptığı açıklamada, öldürülen polis memurunun, savunma bakanlığında görevli askerle devriye görevi yürüttüğünü söyledi. Polisin, Türkiye tarafından açılan ateşte hayatını kaybettiğini söyleyen Demerdzhiev, Türkiye ile temas halinde olduklarını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşeceğini kaydetti. Demerdzhiev, "Savunma bakanlığı görevlisi aracın arkasına saklanmış. Ona da ateş açılınca asker karşı cevap vermiş. Savunma bakanlığı sınır görevlisi Türkiye yönünden 1015 el ateş açıldığını söyledi" dedi.
Demerdzhiev, olayla ilgili Türkiye ile sıkı iş birliği içinde çalıştıklarını ve Türkiye sınır bölgesinde de aramalar yapıldığını söyledi. 
Bu arada Bulgaristan Dışışleri Bakanlığı, olayla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü görüşme yapmak için bakanlığa davet etti. 
SOYLU, BULGAR MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Soylu, "Türkiye-Bulgaristan sınırında Bulgaristan ile başarılı çalışmalar yürütürken yaşanan elem bir olay, bizleri derinden üzmüştür. Edirne, Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında bir Bulgaristan polis memurunun silahla vurularak hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Az önce Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Ivan Demerdzhiev ile yaptığım telefon görüşmesinde hayatını kaybeden Bulgaristan Polisi için başsağlığı dileklerimi ilettim. Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafın beraber çalışması konusunda mutabık kaldık. Tekrar kıymetli mevkidaşıma ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. 
Olayın ardından Edirne'de güvenlik güçleri, bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-11-08 14:18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 2 ...
(Görüntülü) EHLİYET SINAVINDA KOPYA ÇEKMEK İSTEYEN 2 KİŞİ ÜZERLERİNDE DÜZENEKLE YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EHLİYET SINAVINDA KOPYA ÇEKMEK İSTEYEN 2 ...
TÜ'de "Her Yönüyle Uzunköprü" Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER TÜ'de "Her Yönüyle Uzunköprü" Sempozyumu düzenlendi
Ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile yakalandılar
YEREL HABERLER Ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile ...
TÜ'de Gelibolu Yarımadası'nın antik çağda önemi konuşuldu
YEREL HABERLER TÜ'de Gelibolu Yarımadası'nın antik çağda önemi ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ...
Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli ...
"Masum" tiyatro oyunu Keşan'da perdelerini açacak
YEREL HABERLER "Masum" tiyatro oyunu Keşan'da perdelerini açacak
DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını ...
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Atatürk'ü Anma" konseri düzenleyecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kaymakamlarla toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kaymakamlarla ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Keşan ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Keşan ilçesinde ...
Edirne merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
TBMM KEFEK Başkanı Aksal kadının güçlenmesi konusunda yapılan çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Aksal kadının güçlenmesi konusunda ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE İŞİTME ENGELLİ BİREYLER İÇİN UYGULAMALI AFET EĞİTİMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE İŞİTME ENGELLİ BİREYLER ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.