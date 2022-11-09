Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, dün Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri C.D. ve A.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ şüphelisi İ.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-09 12:06:40



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