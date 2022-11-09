Edirne´de, evde havan topu mermisi ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada, patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen E.S.'nin evinde arama yaptı. Aramada 84 santimetre uzunluğunda patlamamış havan topu mermisi ve 8.01 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili E.S., A.S.İ. ve T.T. gözaltına alındı. Havan topu mermisi bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2022-11-09 12:53:38
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