Bulgar polisin öldürülmesinde şüpheli 2 kardeş, ormanda yakalandı (2)

1'İ TUTUKLANDI
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır bölgesinde, Bulgaristan sınır polislerinden Petır Bicvarov'un, av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili jandarma komandolar tarafından ormanda yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Erguvan ile kardeşi Engin Erguvan, savcılıktaki soruşturmalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Engin Erguvan tutuklanırken, Mustafa Erguvan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin Erguvan'ın ifadesinde avcı olduklarını ve bölgeye avlanmak için gittiklerini öne sürüp, sınır bölgesinde Bulgar polisinin tabancasının kurma kolunu çektiğini ve kendisinin de ateş edeceğini sanarak, korkup tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-11-09 19:47:48
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